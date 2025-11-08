Трамп назвал Пелоси «старой и разбитой политической халтурщицей»

«Нэнси Пелоси, старая и разбитая политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец уходит в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обманула американское общество и стала бедствием для Америки», — написал он на своём аккаунте в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп оценил уход Пелоси из Конгресса как «великое событие для Америки», называя её «злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для страны». По его словам, отставка политика отражает ослабление её влияния внутри Демократической партии.
