Трамп назвал Пелоси «старой и разбитой политической халтурщицей»

«Нэнси Пелоси, старая и разбитая политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец уходит в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обманула американское общество и стала бедствием для Америки», — написал он на своём аккаунте в социальной сети Truth Social.