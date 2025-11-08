Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Пелоси «старой и разбитой политической халтурщицей»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси после её решения не баллотироваться в конгресс на следующий срок. Хозяин Белого дома назвал 85-летнюю политика «политической халтурщицей» и «бедствием для Америки», обвинив её в незаконном обогащении на фондовом рынке.

Источник: Life.ru

«Нэнси Пелоси, старая и разбитая политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец уходит в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обманула американское общество и стала бедствием для Америки», — написал он на своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп оценил уход Пелоси из Конгресса как «великое событие для Америки», называя её «злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для страны». По его словам, отставка политика отражает ослабление её влияния внутри Демократической партии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше