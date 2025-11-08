БПЛА ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в российском регионе

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на энергетические объекты Волгоградской области.
Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в результате инцидента повреждений жилого фонда и пострадавших не зафиксировано.
В настоящее время ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения в населённых пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов, которые были обесточены из-за повреждения линии электропередачи, прилегающей к подстанции «Балашовская».
Ранее Хинштейн сообщил о последствиях атаки БПЛА по Курску.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.