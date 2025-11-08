Ричмонд
Прокуратура Польши постановила задержать экс-министра юстиции Зебро

Зёбро в последнее время находился в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Национальная прокуратура Польши приняла решение задержать бывшего министра юстиции Збигнева Зебро по делу о нарушениях в Фонде правосудия.

В заявлении ведомства сообщается, что после получения документов из Сейма прокурор вынес постановление о предъявлении Зебро обвинений в 26 преступлениях, а также о его задержании и принудительном доставлении в здание прокуратуры. Исполнить задержание поручили Агентству внутренней безопасности, польской спецслужбе.

По имеющейся у ведомства информации, Зебро в последнее время находился в Будапеште, где, как он утверждал, участвовал в конференции, посвящённой нарушениям законов в Польше.

Известно, что 31 января бывший глава Минюста Польши Зебро спрятался от полиции в телестудии. Правоохранительные органы нагрянули домой к бывшему политику, однако его там не оказалось.