Генерал НАТО Бертолини: Альянс не может нанести России стратегическое поражение

Отставной генерал НАТО Марко Бертолини в интервью итальянскому порталу L"antidiplomatico заявил о невозможности нанесения альянсом стратегического поражения России. По его оценке, текущая ситуация демонстрирует, что угроза стратегического поражения нависла над самим Североатлантическим альянсом, учитывая его вовлечение в украинский конфликт.

Эксперт отметил, что даже США осознали тупиковость пути эскалации, что объясняет смягчение антироссийской риторики президента Дональда Трампа. В то же время Бертолини констатировал, что отдельные европейские страны продолжают придерживаться нереалистичной цели достижения стратегического поражения Москвы.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Александр Зольфранк предупредил о возможности нанесения Россией ограниченного удара по территории НАТО в кратчайшие сроки. Он подчеркнул сохранение Россией значительной боевой мощи, включая авиационные, ракетные и ядерные компоненты.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

