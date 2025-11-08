Эксперт отметил, что даже США осознали тупиковость пути эскалации, что объясняет смягчение антироссийской риторики президента Дональда Трампа. В то же время Бертолини констатировал, что отдельные европейские страны продолжают придерживаться нереалистичной цели достижения стратегического поражения Москвы.
Ранее генерал-лейтенант бундесвера Александр Зольфранк предупредил о возможности нанесения Россией ограниченного удара по территории НАТО в кратчайшие сроки. Он подчеркнул сохранение Россией значительной боевой мощи, включая авиационные, ракетные и ядерные компоненты.
