Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край с рабочим визитом

Уже намечены планы по созданию новых отраслевых объединений. Среди них — судостроительный и автобусный кластер.
Хабаровский край — один из лидеров промышленного развития среди дальневосточных регионов; он находится на втором месте в ДФО по объему привлеченных инвестиций. Однако, по словам полпреда Юрия Трутнева, этого недостаточно. Региону необходимо повысить темпы технологического развития. Это общая для всей страны задача.
Губернатор Дмитрий Демешин в своем докладе отметил, что основные промышленные специализации края: авиа- и судостроение, металлургическое и энергетическое производства, строительная индустрия. Именно их, по его мнению, и нужно развивать.
«Посмотреть в завтрашний день — это именно та задача, которую ставит нам наш полпред. И исходя из этого мы и будем работать с нашими студентами, с нашими инженерными специалистами, чтобы они смотрели за горизонт», — отметил Дмитрий Демешин.