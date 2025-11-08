Слуцкий рассказал, сколько прогнозов Жириновского сбылись

Ранее Life.ru писал, что Леонид Слуцкий предложил создать фан-клуб Жириновского. Он считает, что объединение поможет сохранить память об основателе ЛДПР и сплотить людей вокруг его идей. Инициатива рассчитана на тех, кто уважает Жириновского, но не участвует напрямую в политике.