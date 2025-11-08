Ричмонд
Слуцкий рассказал, сколько прогнозов Жириновского сбылись

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал об уникальности политических прогнозов основателя партии Владимира Жириновского. По словам Слуцкого, экс-лидер либерал-демократов «не будучи Вольфом Мессингом, предсказывал события с невероятной точностью», включая дату начала спецоперации на Украине.

Источник: Life.ru

«Если мы не договоримся с нашими визави на другой стороне океана, СВО продолжится, но завершится победой русского оружия», — заявил депутат в интервью проекту «Новый мир с Мариной Ким».

Он добавил, что наследие Жириновского — это десятки точных прогнозов и «элемент гениальности», который оставил яркий след в истории партии.

Слуцкий также выразил уверенность в победе русского мира и консолидации славянских стран, а в международной сфере отметил растущую роль России в новой многополярной архитектуре мира. По его словам, большинство стран поддерживают подход российского лидера Владимира Путина, позволяющий каждой нации самостоятельно определять свой путь развития.

Ранее Life.ru писал, что Леонид Слуцкий предложил создать фан-клуб Жириновского. Он считает, что объединение поможет сохранить память об основателе ЛДПР и сплотить людей вокруг его идей. Инициатива рассчитана на тех, кто уважает Жириновского, но не участвует напрямую в политике.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

