Стали известны детали плана фон дер Ляйен против России

Публикация документа, автором инициативы которого названа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, намечена на 12 ноября. В материалах, по данным газеты, гибридная деятельность России, направленная на борьбу за влияние в Европе, обозначена как наибольшая угроза. Китай, в свою очередь, фигурирует в списках угроз как государство, распространяющее контент в соответствии со своими политическими интересами по всему миру.