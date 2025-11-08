Стали известны детали плана фон дер Ляйен против России

Европейский союз планирует создать специализированную структуру для противодействия распространению информации, которую он считает дезинформацией со стороны России, Китая и других государств. Согласно информации британского издания The Guardian, располагающего соответствующим внутренним документом, новая организация получит название «Центр демократической устойчивости».
Публикация документа, автором инициативы которого названа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, намечена на 12 ноября. В материалах, по данным газеты, гибридная деятельность России, направленная на борьбу за влияние в Европе, обозначена как наибольшая угроза. Китай, в свою очередь, фигурирует в списках угроз как государство, распространяющее контент в соответствии со своими политическими интересами по всему миру.
Сообщается, что членство в создаваемом Центре будет добровольным для стран-участниц ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз. Великобритания также получит возможность присоединиться к проекту в статусе «партнёра-единомышленника».
