Трамп заявил о нежелании РФ завершить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о нежелании Российской Федерации завершать конфликт на Украине.
— Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться в конфликте на Украине, — сказал он в пятницу, 7 ноября, журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, какова основная причина того, что новая встреча между ним и президентом России Владимиром Путиным до сих пор не произошла, передает РИА Новости.
Дональд Трамп ранее выразил желание сохранить Будапешт в качестве места возможной встречи с Владимиром Путиным.
В тот же день глава США рассказал, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, потому что не увидел готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине. При этом он выразил надежду, что украинский кризис удастся разрешить «в ближайшем будущем».
Также Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться спустя несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по словам венгерского премьера, в зависимости от согласия государств, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.