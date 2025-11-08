Ричмонд
Песков: дату прямой линии Путина сообщат позднее

Сбор вопросов от граждан начнётся примерно за две недели до проведения прямой линии.

Источник: Аргументы и факты

Дата проведения совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина будет объявлена позже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

На вопрос о возможных сроках мероприятия он ответил, что «официально дату сообщим своевременно».

Ранее представитель Кремля уточнял, что подготовка к мероприятию ведётся заранее, а сбор вопросов от граждан начнётся примерно за две недели до его проведения.

По словам Пескова, в этом году при организации прямой линии планируется использовать современные технологии, включая инструменты искусственного интеллекта, чтобы систематизировать обращения и обеспечить более эффективное взаимодействие с гражданами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские лидеры не рискнут проводить прямую линию со своим народом, так как бояться узнать, что их граждане думают о финансировании Киева.

