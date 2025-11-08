Ричмонд
Пит Хегсет: США в случае необходимости вступят в войну и победят

Хегсет заверяет, что у США лучшее и сильнейшее оружие.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы вступить в войну, если возникнет такая необходимость, и они обязательно одержат победу.

«Если потребуется, мы вступим в войну с тем оборудованием, которое у нас есть, и мы победим. У нас лучшее и сильнейшее оружие», — рассказал он, не уточняя, о каком именно конфликте идет речь.

По словам Хегсета, США обязаны продемонстрировать своим союзникам и всему миру, что они намерены защищать свои интересы и свободу «как никогда ранее».

Ранее он также раскрыл самого серьёзного врага Америки — и это оказалась не страна или армия. По словам Хегсета, именно бюрократия подавляет новые идеи и ограничивает свободу мысли, что в итоге серьёзно угрожает безопасности страны и жизни её военнослужащих. Он отметил, что даже мощь Китая не способна сравниться с этим внутренним противником.