Пит Хегсет: США в случае необходимости вступят в войну и победят

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы вступить в войну, если возникнет такая необходимость, и они обязательно одержат победу.
«Если потребуется, мы вступим в войну с тем оборудованием, которое у нас есть, и мы победим. У нас лучшее и сильнейшее оружие», — рассказал он, не уточняя, о каком именно конфликте идет речь.
По словам Хегсета, США обязаны продемонстрировать своим союзникам и всему миру, что они намерены защищать свои интересы и свободу «как никогда ранее».
Ранее он также раскрыл самого серьёзного врага Америки — и это оказалась не страна или армия. По словам Хегсета, именно бюрократия подавляет новые идеи и ограничивает свободу мысли, что в итоге серьёзно угрожает безопасности страны и жизни её военнослужащих. Он отметил, что даже мощь Китая не способна сравниться с этим внутренним противником.