В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Для него (Зеленского. — Прим. Ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено», — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения российской стороны договориться о мирном урегулировании украинского конфликта.
«Все это влияет на Зеленского, потому что европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл», — добавил Дэвис.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия-США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине «не хотят останавливаться».