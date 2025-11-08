Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому

Дэвис: встреча Трампа и Орбана стала черной меткой для Зеленского.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Для него (Зеленского. — Прим. Ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено», — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения российской стороны договориться о мирном урегулировании украинского конфликта.

«Все это влияет на Зеленского, потому что европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл», — добавил Дэвис.

Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия-США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине «не хотят останавливаться».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше