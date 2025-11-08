Напомним, что сам Путин, как и многие другие российские первые лица, неоднократно повторял, что Москва не хотела вооружённого конфликта и всегда готова к диалогу и компромиссам. Президент также указал, что ответственность за трагедию на Украине лежит на Западе. По его мнению, западные страны полностью проигнорировали интересы России в сфере безопасности, что и привело к нынешнему кризису.