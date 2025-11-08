Ричмонд
Трамп утверждает, что РФ якобы не хочет завершать конфликт на Украине

Трамп выразил мнение о помехах для проведения саммита в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп указал на главную причину, по которой, на его взгляд, не удаётся урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, дело в том, что якобы россияне «не хотят останавливаться».

«Главное препятствие заключается в том, что они [Россия] просто пока не хотят останавливаться», — выразил мнение Трамп во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Американский лидер также считает, что именно из-за этого откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что 16 октября после телефонного разговора с президентом РФ Трамп объявил о планах встретиться в Будапеште в ближайшее время. Однако позже он сменил позицию, заявив, что изначально не был уверен в необходимости этой встречи, полагая, что «ничего значительного» на ней не произойдет.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готов к прямому диалогу с главой США и не раз подчеркивал свою заинтересованность во встречах.

Напомним, что сам Путин, как и многие другие российские первые лица, неоднократно повторял, что Москва не хотела вооружённого конфликта и всегда готова к диалогу и компромиссам. Президент также указал, что ответственность за трагедию на Украине лежит на Западе. По его мнению, западные страны полностью проигнорировали интересы России в сфере безопасности, что и привело к нынешнему кризису.

