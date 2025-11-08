Ричмонд
Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны РФ

Официальное представление документа запланировано на 12 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз намерен учредить специальный Центр, задачей которого станет противодействие предполагаемой дезинформации со стороны России, Китая и других государств, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на утекший внутренний документ.

Как отмечается в публикации, в документе говорится о планах Европейской комиссии создать «Центр демократической устойчивости», который будет заниматься выявлением и нейтрализацией дезинформационных кампаний, приписываемых Москве и другим «авторитарным режимам».

По информации издания, официальное представление документа запланировано на 12 ноября. Инициатором создания Центра выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, по данным The Guardian, считает усиление информационной безопасности приоритетным направлением политики ЕС.

Ранее The European Conservative написала, что Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен вообразили, что смогут поставить российского лидера Владимира Путина в «неловкое положение», если используют замороженные активы РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше