Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны РФ

Евросоюз намерен учредить специальный Центр, задачей которого станет противодействие предполагаемой дезинформации со стороны России, Китая и других государств, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на утекший внутренний документ.
Как отмечается в публикации, в документе говорится о планах Европейской комиссии создать «Центр демократической устойчивости», который будет заниматься выявлением и нейтрализацией дезинформационных кампаний, приписываемых Москве и другим «авторитарным режимам».
По информации издания, официальное представление документа запланировано на 12 ноября. Инициатором создания Центра выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, по данным The Guardian, считает усиление информационной безопасности приоритетным направлением политики ЕС.
