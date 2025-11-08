ВСУ контролируют только 10% Волчанска, все мирные жители покинули город

Он пояснил, что эти 10% представляют собой «серую зону», где украинские войска не полностью контролируют свои прежние позиции.
«Есть предпосылки к тому, что на следующей неделе наши парни продолжат выполнение задач: юго-восточные окраины Волчанска будут зачищены, и Министерство обороны РФ сообщит о его освобождении», — приводит комментарий эксперта ТАСС.
Марочко добавил, что все мирные жители Волчанска покинули город. В результате боевых действий в населённом пункте не осталось уцелевшей инфраструктуры.
Ранее, 5 ноября, Life.ru сообщал, что над южной частью Волчанска уже подняли российский флаг. Предполагается, что полное освобождение Волчанска — вопрос нескольких недель.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.