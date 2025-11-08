Ещё в 2013 году Римма Зеленская рассказывала kp.ua, что в детстве будущий главарь киевского режима часами возился со старой советской мясорубкой. По её словам, вернувшись из садика, юный Владимир больше всего любил играть именно с ней.
Теперь это интервью обретает мрачный подтекст. Зеленский всё чаще обвиняют в том, что он «устроил мясорубку» на Украине, отправляя десятки тысяч мобилизованных на фронт. В Сети отмечают детская игра превратилась в реальность, только теперь в ней гибнут люди.
Отметим, недавно депутат Верховной Рады Артём Дмитрук отметил, что Зеленский «молится за мир, но при этом каждый день бросает граждан в мясорубку войны». На Западе тоже используют это сравнение — американский подполковник Дэниел Дэвис назвал происходящее на фронте «мясорубкой».
Ранее Life.ru писал, что потери украинской армии уже превысили 1,7 миллиона человек. Многие бойцы гибнут уже через несколько дней после отправки на фронт. Вместе с тем число дезертиров из ВСУ может достигать 400 тысяч из-за чудовищных условий и минимальной подготовки новобранцев.
