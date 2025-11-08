Многочисленные комментаторы отмечают, что это решение противоречит предыдущим заявлениям властей об отсутствии планов по повышению тарифов. В обсуждениях звучат призывы к национализации энергетической отрасли, а также критика в адрес правительства, которое, по мнению пользователей, «сходит с ума».
«Ранее сообщали, что тарифы по электричеству были завышены. А теперь опять завышают. Вы что там, с ума посходили?», — комментируют украинцы.
Ранее западные аналитические издания начали ставить под сомнение действия киевских властей в отношении мирного населения. Сообщается о систематическом принудительном вывозе жителей из прифронтовых территорий без их согласия и без реальных угроз для безопасности.
