Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным: ответ дали в Кремле

Объявление даты проведения совместной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина состоится позднее. Об этом информировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
«Официально дату сообщим своевременно», — уточнил собеседник агентства.
Ранее Дмитрий Песков уже информировал о возможной дате прямой линии и большой пресс-конференции российского главы. По словам официального представителя Кремля, мероприятия будут назначены на вторую половину декабря 2025 года.
Кроме этого, в этом году вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным будут приниматься с применением ИИ-технологий. Кроме этого, их сбор планируют собирать за две недели, уточнил также Песков.