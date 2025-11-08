Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным: ответ дали в Кремле

Песков высказался о дате проведения пресс-конференции и прямой линии с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Объявление даты проведения совместной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина состоится позднее. Об этом информировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

«Официально дату сообщим своевременно», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Дмитрий Песков уже информировал о возможной дате прямой линии и большой пресс-конференции российского главы. По словам официального представителя Кремля, мероприятия будут назначены на вторую половину декабря 2025 года.

Кроме этого, в этом году вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным будут приниматься с применением ИИ-технологий. Кроме этого, их сбор планируют собирать за две недели, уточнил также Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше