Фон дер Ляйен подготовила секретный план против России: что задумала глава Еврокомиссии

Евросоюз собирается создать специальный центр, чтобы бороться с дезинформацией, которую приписывают России, Китаю и другим странам. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на внутренний документ.
«Согласно утечке, исполнительные органы ЕС планируют открыть Центр демократической устойчивости, задача которого — противодействовать дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — говорится в статье.
По информации издания, документ должен быть опубликован 12 ноября, а сама инициатива принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
В неназванных пока материалах подчеркивается, что Европа якобы увидела основную угрозу в «гибридных атаках России, направленных на усиление её влияния в Европе». Помимо России, среди рисков упоминается Китай, который, по оценке дипломатической службы ЕС, распространяет контент, продвигающий политические интересы Пекина по всему миру.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия не собирается нападать ни на Европу, ни на НАТО. Он подчеркнул, что таких планов у Москвы никогда не было и нет. Лавров также отметил, что Россия неоднократно пыталась наладить диалог с Североатлантическим альянсом — в частности, предлагала странам-членам НАТО уважать свои обязательства и договориться о гарантиях безопасности. Однако никаких ответных шагов со стороны альянса не последовало.