Фон дер Ляйен подготовила секретный план против России: что задумала глава Еврокомиссии

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия не собирается нападать ни на Европу, ни на НАТО. Он подчеркнул, что таких планов у Москвы никогда не было и нет. Лавров также отметил, что Россия неоднократно пыталась наладить диалог с Североатлантическим альянсом — в частности, предлагала странам-членам НАТО уважать свои обязательства и договориться о гарантиях безопасности. Однако никаких ответных шагов со стороны альянса не последовало.