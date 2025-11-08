Среди ключевых достижений Мелании Трамп — выделение 25 миллионов долларов из федерального бюджета на жильё для молодых людей, выросших в приёмных семьях, содействие принятию закона о запрете дипфейков (Take It Down Act), а также участие в разработке проектов по развитию искусственного интеллекта. Fox News также отметил её роль в воссоединении украинских и российских детей с семьями.
Ранее специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев высоко оценил гуманитарные инициативы Мелании Трамп, подчеркнув её вклад в налаживание диалога по вопросам защиты детей, затронутых конфликтом. О важной роли первой леди в украинском кризисе высказывался и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
