Меланию Трамп признали «Патриотом года» в США

Супруга президента США Мелания Трамп удостоилась премии «Патриот года» от телеканала Fox News за активную общественную и политическую деятельность. Первая леди была отмечена за активное участие во внутренней и внешней политике её мужа Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

Среди ключевых достижений Мелании Трамп — выделение 25 миллионов долларов из федерального бюджета на жильё для молодых людей, выросших в приёмных семьях, содействие принятию закона о запрете дипфейков (Take It Down Act), а также участие в разработке проектов по развитию искусственного интеллекта. Fox News также отметил её роль в воссоединении украинских и российских детей с семьями.

Ранее специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев высоко оценил гуманитарные инициативы Мелании Трамп, подчеркнув её вклад в налаживание диалога по вопросам защиты детей, затронутых конфликтом. О важной роли первой леди в украинском кризисе высказывался и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

