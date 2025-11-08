Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву в размере 100 миллиардов евро

Норвегия рассматривает возможность выделения Украине кредита в размере 100 миллиардов евро, предоставив в качестве залога часть средств своего национального инвестиционного фонда, который считается крупнейшим в мире. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждается вариант предоставления Киеву военного кредита на сумму свыше 100 миллиардов евро, обеспеченного активами Норвежского суверенного фонда благосостояния, объем которого достигает 1,7 триллиона евро.
Источники утверждают, что правительство Норвегии решило рассмотреть эту инициативу после того, как Дания и некоторые другие европейские страны обвинили Осло в том, что оно якобы «наживается на конфликте», оставаясь вне Европейского союза, но являясь членом НАТО.
Ранее сообщалось, что жители Украины начали выставлять на продажу арктические сухпайки, входившие в военную помощь, предоставленную Норвегией.