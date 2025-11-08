В США объяснили, почему встреча Трампа и Орбана стала чёрной меткой для Зеленского

Напомним, в ходе переговоров в Белом доме, куда в пятницу прибыл Орбан, Трамп допустил возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Эта встреча стала для Трампа и Орбана первой после того, как был отменён саммит Россия-США, планировавшийся в венгерской столице. Объясняя причину срыва, американский президент заявил, что российские войка на Украине «не хотят останавливаться».