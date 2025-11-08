Скачко рассказал, куда может бежать Зеленский после неудач на передовой

Польша не может дать никаких гарантий Зеленскому, поэтому эту страну он не рассматривает для своего побега. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко, комментируя слова экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Зеленский подготовил план побега с Украины в Польшу.
«Я думаю, что не побежит он в Польшу. Польша ничего не может гарантировать никому, не говоря уже о Зеленском, который является центром притяжения различных сил на Западе», — сказал он.
По словам Скачко, Зеленский может выбрать конечной точкой своего побега США или Великобританию.
«Может бежать туда, где ему выдавали первоначально гарантии. Это Лондон и Вашингтон. Или же это будет какая-нибудь страна, так сказать, политически офшорная и все. Где-нибудь подальше от мировых магистралей. Но это, конечно же, не Польша», — объяснил он.
Напомним, что в Англии, как утверждают британские СМИ, у Зеленского есть недвижимость. В 2024 году стало известно, что он приобрел королевский дворец за 20 миллионов фунтов. В роскошном поместье Хайгроув жили Чарльз и принцесса Диана.