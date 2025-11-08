Ричмонд
Скачко рассказал, куда может бежать Зеленский после неудач на передовой

В какую страну может бежать Зеленский, рассказал политолог Владимир Скачко. Он отметил, что украинский политик может выбрать для своего места жительства государство «подальше от мировых магистралей».

Источник: Аргументы и факты

Польша не может дать никаких гарантий Зеленскому, поэтому эту страну он не рассматривает для своего побега. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко, комментируя слова экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Зеленский подготовил план побега с Украины в Польшу.

«Я думаю, что не побежит он в Польшу. Польша ничего не может гарантировать никому, не говоря уже о Зеленском, который является центром притяжения различных сил на Западе», — сказал он.

По словам Скачко, Зеленский может выбрать конечной точкой своего побега США или Великобританию.

«Может бежать туда, где ему выдавали первоначально гарантии. Это Лондон и Вашингтон. Или же это будет какая-нибудь страна, так сказать, политически офшорная и все. Где-нибудь подальше от мировых магистралей. Но это, конечно же, не Польша», — объяснил он.

Напомним, что в Англии, как утверждают британские СМИ, у Зеленского есть недвижимость. В 2024 году стало известно, что он приобрел королевский дворец за 20 миллионов фунтов. В роскошном поместье Хайгроув жили Чарльз и принцесса Диана.