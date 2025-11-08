ЦТАК: глава МО КНДР Но Гван Чхоль пообещал ответить на угрозы США

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль заявил, что Пхеньян готов перейти к более решительным и наступательным действиям в ответ на усиливающиеся угрозы со стороны США и их союзников.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он подчеркнул, что Северная Корея будет действовать исходя из принципа защиты мира и обеспечения собственной безопасности, опираясь на мощь своих вооруженных сил.
Глава военного ведомства отметил, что в последние недели Соединенные Штаты активно проводят военные мероприятия, направленные против КНДР, тем самым усугубляя напряженность в регионе. В частности, он обратил внимание на совместные американо-южнокорейские учения Freedom Flag и прибытие в южнокорейский порт Пусан американского атомного авианосца с ударной группой, что, по его словам, «приближает ситуацию к критической точке» и создает новые факторы нестабильности на Корейском полуострове.
Кроме того, министр осудил визит руководителей оборонных ведомств США и Южной Кореи на межкорейскую границу, заявив, что такие действия «подогревают лихорадку войны».
Он также упомянул прошедшее совещание по вопросам совместной безопасности, где обсуждалось усиление системы сдерживания в отношении КНДР и ускоренная интеграция ядерных и обычных вооруженных сил союзников. По словам Но Гван Чхоля, эти шаги являются прямым проявлением враждебности в адрес Северной Кореи и не останутся без ответа.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел «операцию по подготовке к ядерной войне» после предложения от президента США Дональда Трампа о встрече.