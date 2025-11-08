ЦТАК: глава МО КНДР Но Гван Чхоль пообещал ответить на угрозы США

Глава военного ведомства отметил, что в последние недели Соединенные Штаты активно проводят военные мероприятия, направленные против КНДР, тем самым усугубляя напряженность в регионе. В частности, он обратил внимание на совместные американо-южнокорейские учения Freedom Flag и прибытие в южнокорейский порт Пусан американского атомного авианосца с ударной группой, что, по его словам, «приближает ситуацию к критической точке» и создает новые факторы нестабильности на Корейском полуострове.