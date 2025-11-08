Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о полном бойкоте США саммита G20 в ЮАР

Соединённые Штаты полностью отказываются от участия в предстоящем саммите G20 в Йоханнесбурге. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social, назвав проведение мероприятия в ЮАР «позором» из-за ситуации с правами белого населения.

Глава Белого дома подчеркнул, что ни один представитель американского правительства не примет участия в саммите до прекращения нарушений прав человека. При этом он выразил уверенность в успехе саммита «двадцатки», который запланирован на 2026 год в Майами. Трамп не пояснил, что подразумевает под «нарушением прав человека в ЮАР».

Ранее хозяин Белого дома заявлял, что делегацию США на саммите возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

А российскую делегацию на саммите возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, в то время как Владимир Путин лично участвовать не будет. Мероприятие пройдёт 20−21 ноября под председательством Южно-Африканской Республики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше