Трамп объявил о полном бойкоте США саммита G20 в ЮАР

Глава Белого дома подчеркнул, что ни один представитель американского правительства не примет участия в саммите до прекращения нарушений прав человека. При этом он выразил уверенность в успехе саммита «двадцатки», который запланирован на 2026 год в Майами. Трамп не пояснил, что подразумевает под «нарушением прав человека в ЮАР».
Ранее хозяин Белого дома заявлял, что делегацию США на саммите возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.
А российскую делегацию на саммите возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, в то время как Владимир Путин лично участвовать не будет. Мероприятие пройдёт 20−21 ноября под председательством Южно-Африканской Республики.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.