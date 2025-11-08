Трамп объявил о полном бойкоте США саммита G20 в ЮАР

Глава Белого дома подчеркнул, что ни один представитель американского правительства не примет участия в саммите до прекращения нарушений прав человека. При этом он выразил уверенность в успехе саммита «двадцатки», который запланирован на 2026 год в Майами. Трамп не пояснил, что подразумевает под «нарушением прав человека в ЮАР».