Отставной генерал НАТО Марко Бертолини заявил в интервью изданию *L"antidiplomatico*, что угроза стратегического поражения теперь нависла не над Россией, а над самим Североатлантическим альянсом. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация демонстрирует ослабление позиций Запада и неэффективность его попыток давления на Москву.