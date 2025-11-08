Отставной генерал НАТО Марко Бертолини заявил в интервью изданию *L"antidiplomatico*, что угроза стратегического поражения теперь нависла не над Россией, а над самим Североатлантическим альянсом. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация демонстрирует ослабление позиций Запада и неэффективность его попыток давления на Москву.
Бертолини подчеркнул, что даже Соединённые Штаты осознали бесперспективность дальнейшей эскалации конфликта, поскольку она может обернуться поражением для всего коллективного Запада. Именно это, по его мнению, объясняет заметное смягчение риторики американского президента Дональда Трампа в отношении России в последние месяцы.
«Стратегическое поражение, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — отметил генерал, добавив, что альянсу следует пересмотреть свои подходы к безопасности и дипломатии, чтобы избежать дальнейшего ослабления своих позиций.
Ранее корреспондент Ибрагим Набер заявил, что страны Североатлантического альянса не готовы к военному конфликту с Россией и не смогут противостоять ее беспилотным летательным аппаратам.