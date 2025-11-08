Ричмонд
Скачко сказал, что ждет Зеленского после провала на передовой

Какое решение по Зеленскому могут принять кураторы после его провала на передовой, рассказал политолог Скачко. Он отметил, что за украинским политиком установлена круглосуточная слежка.

Источник: Аргументы и факты

Зеленского уберут, когда он станет не нужен своим кураторам. Таким мнением с aif.ru поделился политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения о том, что украинский политик готовит побег в Польшу.

«Побег Зеленского не может быть тайным. Он может быть только согласованным. Зеленский должен перед тем, как куда-то улететь, избавиться от той опеки, которая над ним установлена круглосуточно. Слишком много на нем сходится всякой геополитической ерунды, которая является актуальной сегодня. В первую очередь, речь о конфликте», — объяснил свою позицию Скачко.

Политолог уточнил, что украинского политика его кураторы так просто не отпустят.

«Я не верю, что его отпустят. Мальчик слишком много знает, чтобы спокойно уехать и жить, разводя бабочек. Мусор всегда убирают за собой аккуратные люди», — отметил эксперт.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план побега с Украины в Польшу. По его мнению, украинский политик может «внезапно исчезнуть», улетев в соседнюю страну.