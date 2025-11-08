Скачко сказал, что ждет Зеленского после провала на передовой

Зеленского уберут, когда он станет не нужен своим кураторам. Таким мнением с aif.ru поделился политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения о том, что украинский политик готовит побег в Польшу.
«Побег Зеленского не может быть тайным. Он может быть только согласованным. Зеленский должен перед тем, как куда-то улететь, избавиться от той опеки, которая над ним установлена круглосуточно. Слишком много на нем сходится всякой геополитической ерунды, которая является актуальной сегодня. В первую очередь, речь о конфликте», — объяснил свою позицию Скачко.
Политолог уточнил, что украинского политика его кураторы так просто не отпустят.
«Я не верю, что его отпустят. Мальчик слишком много знает, чтобы спокойно уехать и жить, разводя бабочек. Мусор всегда убирают за собой аккуратные люди», — отметил эксперт.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план побега с Украины в Польшу. По его мнению, украинский политик может «внезапно исчезнуть», улетев в соседнюю страну.