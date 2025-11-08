Армия РФ нанесла самый мощный удар «Кинжалами» по целям на Украине за время СВО

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» (также известный как Х-47М2 «Кинжал», индекс 9-А-7660, по классификации НАТО — AS-24 Killjoy) оснащён гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760, способными развивать скорость около 10 Махов и поражать как стационарные цели, так и надводные корабли, включая авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Согласно сведениям из Объединённой авиастроительной корпорации, опубликованным ранее СМИ, комплекс представляет собой авиационный вариант комплекса «Искандер». После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, а в феврале-марте 2018 года начались его эксплуатационные войсковые испытания.