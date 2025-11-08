Ричмонд
Армия РФ нанесла самый мощный удар «Кинжалами» по целям на Украине за время СВО

ВС России в ночь на субботу, 8 ноября, нанесли мощный удар ракетами «Кинжал» по объектам ВСУ. Телеграм-канал «Военная хроника» допускает, что это была самая масштабная атака с начала СВО.

Источник: Life.ru

«Судя по всему, ночью нанесён самый масштабный удар “Кинжалами” по военным объектам на Украине с начала СВО», — пишет телеграм-канал.

Уточняется, что под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» (также известный как Х-47М2 «Кинжал», индекс 9-А-7660, по классификации НАТО — AS-24 Killjoy) оснащён гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760, способными развивать скорость около 10 Махов и поражать как стационарные цели, так и надводные корабли, включая авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Согласно сведениям из Объединённой авиастроительной корпорации, опубликованным ранее СМИ, комплекс представляет собой авиационный вариант комплекса «Искандер». После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, а в феврале-марте 2018 года начались его эксплуатационные войсковые испытания.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали в Днепропетровске, Харькове и Киевской области.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

