«Своего рода монстр»: в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен

«По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства Европейской комиссии потопило его заявку (На возвращение в Брюссель. — Прим. Ред.), особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в бельгийской столице», — пишет издание.