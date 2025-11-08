Ричмонд
«Своего рода монстр»: в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен

Politico: Каллас не смогла вернуть главного врага фон дер Ляйен в Брюссель.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости .Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, оставшегося послом ЕС в Ватикане, сообщает издание Politico.

«По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства Европейской комиссии потопило его заявку (На возвращение в Брюссель. — Прим. Ред.), особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в бельгийской столице», — пишет издание.

Как отмечается в материале, Зельмайр благодаря своему опыту политических интриг и частой смене союзников был опасной фигурой не только для фон дер Ляйен, но и для Каллас.

«(В случае назначения на должность в ЕК. — Прим. Ред.) он (Зельмайр. — Прим. Ред.) был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле, он был бы монстром под кроватью и для Каллас», — говорится в статье.

В конце октября немецкая газета Die Welt сообщила, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.

Каллас, как уточняет издание, пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра.

Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС и ухудшит и без того не очень хорошие личные отношения между Калас и Фон дер Ляйен.

Мартин Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.

