Хегсет признал, что США слишком медленно поставляют оружие союзникам и партнерам

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что США чересчур медленно выполняют контракты на поставки вооружений своим зарубежным союзникам и партнерам.
Выступая 7 ноября в Национальном университете обороны в Вашингтоне, Хегсет подчеркнул, что Пентагону и предприятиям военно-промышленного комплекса США «необходимо наладить» порядок выполнения контрактов на поставки оружия за рубеж. «Наши процессы движутся чересчур медленно, а наша промышленная база крайне неэффективна в том, что касается своевременного [выполнения заказов] со стороны союзников и партнеров», — отметил Хегсет.
«Мы не ломали эту [систему], но мы ее починим. Поставки оружия за рубеж по межправительственным и коммерческим контрактам важны для американской промышленной базы и имеют критическое значение для нашей глобальной стратегии», — заявил шеф Пентагона. По его словам, США «нужно устранить недоработки и укрепить ключевые цепочки поставок».
В качестве меры, призванной наладить процесс поставок оружия иностранным заказчикам, Хегсет назвал готовящуюся реорганизацию Агентства по сотрудничеству в области безопасности и Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона.