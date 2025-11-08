Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет признал, что США слишком медленно поставляют оружие союзникам и партнерам

Глава Пентагона также подчеркнул, что промышленная база США неэффективна в своевременном выполнении заказов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что США чересчур медленно выполняют контракты на поставки вооружений своим зарубежным союзникам и партнерам.

Выступая 7 ноября в Национальном университете обороны в Вашингтоне, Хегсет подчеркнул, что Пентагону и предприятиям военно-промышленного комплекса США «необходимо наладить» порядок выполнения контрактов на поставки оружия за рубеж. «Наши процессы движутся чересчур медленно, а наша промышленная база крайне неэффективна в том, что касается своевременного [выполнения заказов] со стороны союзников и партнеров», — отметил Хегсет.

«Мы не ломали эту [систему], но мы ее починим. Поставки оружия за рубеж по межправительственным и коммерческим контрактам важны для американской промышленной базы и имеют критическое значение для нашей глобальной стратегии», — заявил шеф Пентагона. По его словам, США «нужно устранить недоработки и укрепить ключевые цепочки поставок».

В качестве меры, призванной наладить процесс поставок оружия иностранным заказчикам, Хегсет назвал готовящуюся реорганизацию Агентства по сотрудничеству в области безопасности и Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона.