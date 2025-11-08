Разведчики группировки войск «Центр» обнаружили в небе агродрон, используемый украинскими войсками для снабжения своих окруженных подразделений.
«Дрон в светлое время суток нёс груз в Красноармейск, но разведчики его обнаружили и уничтожили в небе», — сообщает РИА «Новости».
Попытка ВСУ подкрепить своих бойцов, попавших в окружение, провалилась. Российские военные продолжают контролировать ситуацию в районе Красноармейска, предотвращая доставку помощи вражеским подразделениям.
Ранее Life.ru писал, что глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по Красноармейску. Андрей Гнатов сообщил, что бои идут в городской застройке, что осложняет операцию и требует скоординированных действий бойцов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.