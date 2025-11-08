Ричмонд
Мэр Нью-Йорка назвал мусорные контейнеры с крышками «революционной идеей»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил новую инициативу по борьбе с грызунами, иронично назвав её «революционной».

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил новую инициативу по борьбе с грызунами, иронично назвав её «революционной». В своём посте в социальной сети X он заявил, что ключевой идеей является использование мусорных контейнеров с крышками, что, по его словам, уже привело к снижению популяции крыс в городе на протяжении девяти месяцев подряд.

«Наша администрация предложила революционную идею, до которой ещё не додумалась ни одна администрация: складывать мусор в контейнеры с крышками!» — написал Адамс. Он добавил: «Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы», — обыграв название фильма «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар».

Публикация сопровождалась стилизованным изображением, где городская крыса была представлена в образе персонажа саги Джаббы Хатта, а мусорный бак с крышкой — в роли «Звезды Смерти». Стоит отметить, что согласно действующим правилам, большинство жилых домов и коммерческих предприятий Нью-Йорка уже обязаны использовать закрытые контейнеры при выносе мусора.

