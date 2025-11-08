Мэр Нью-Йорка назвал мусорные контейнеры с крышками «революционной идеей»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил новую инициативу по борьбе с грызунами, иронично назвав её «революционной». В своём посте в социальной сети X он заявил, что ключевой идеей является использование мусорных контейнеров с крышками, что, по его словам, уже привело к снижению популяции крыс в городе на протяжении девяти месяцев подряд.