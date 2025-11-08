Guardian: Евросоюз создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны РФ

Европейский союз готовится создать специализированный Центр, чтобы противодействовать якобы дезинформации со стороны РФ, КНР и других государств. Об этом сообщило британское издание The Guardian, ссылаясь на документ.
— Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть Евросоюза планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов, — сказано в публикации.
Уточняется, что документ должен быть опубликован 12 ноября, автором инициативы является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В еще неопубликованных материалах говорится, что Европа видит наибольшую угрозу в якобы «гибридных атаках РФ, которые направлены на борьбу за влияние в Европе». В списках угроз также фигурирует КНР, которая, по версии дипломатической службы ЕС, распространяет контент, соответствующий политическим интересам Пекина во всем мире, передает РИА Новости.
Урсула фон дер Ляйен победила в битве за власть в Европейском союзе — она обошла главу внешнеполитического ведомства Каю Каллас. Такое мнение 30 октября выразили в немецком издании Die Welt.