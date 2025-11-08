Ранее институт уже опубликовал список российских деятелей культуры и исторических событий, подлежащих «деимперизации». В перечень вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич, а также Бородинская и Полтавская битвы.
С 2015 года на Украине проводится систематическая кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников, связанных с советской и российской историей. После 2022 года политика вытеснения русского языка и исторических связей с Россией значительно усилилась.
Ранее в Одессе коммунальные службы заколотили досками памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. До этого активисты требовали снести монумент. Но местные власти заявили, что это невозможно, так как памятник внесён в реестр ЮНЕСКО.
