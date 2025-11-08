Мэр Нью-Йорка Адамс назвал революционной идеей мусорные баки с крышками

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что внедрение мусорных контейнеров с крышками стало «революционной идеей», которая помогла сократить популяцию крыс в городе.
«Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы» — написал он в соцсети X, обыграв тем самым название фильма «Империя наносит ответный удар» из вселенной «Звёздных войн».
К публикации мэр приложил фотоколлаж, стилизованный под космическую сагу: на нём городская крыса изображена в образе Джаббы Хатта, а «звездой смерти» стал сам мусорный бак с крышкой.
Как отметил Адамс, за последние девять месяцев число зарегистрированных случаев появления крыс в Нью-Йорке неуклонно снижается. Власти города уже обязали жилые дома и бизнес использовать закрытые контейнеры при выносе мусора на обочину, что, по словам мэра, стало важным шагом в борьбе с грызунами.
Ранее сообщалось, что что Нью-Йорк медленно уходит под воду со средней скоростью один-два миллиметра в год. Одновременно с этим небоскрёбы, которые находятся в мегаполисе, разрушаются.