В октябре из ВСУ дезертировало рекордное в 2025 году число военных

При этом, несмотря на возможность избежать наказания, возвращаются в ряды ВСУ всего около 3,6 тыс. человек в месяц. Таким образом, только в результате дезертирства и самоволки ВСУ теряют ежемесячно примерно 16 тыс. человек. Без учета потерь убитыми и ранеными это практически соответствует притоку мобилизованных — около 20 тыс., но не более 30 тыс. в месяц.