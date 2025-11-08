Ричмонд
ЕС рискует платить до 5,6 млрд евро в год по кредиту для Украины вместо России

Страны Европейского союза могут оказаться в непростой финансовой ситуации: если замороженные активы Центрального банка РФ в размере 140 миллиардов евро не удастся использовать для кредита Украине, им придётся выплачивать проценты до 5,6 миллиарда евро ежегодно. Об этом сообщает Financial Times.

Источник: Life.ru

Как уточнило издание, Европейская комиссия предупредила, что без согласованного решения по кредитному пакету для Украины выплата процентов станет регулярной и обязательной для государств ЕС. На саммите в Брюсселе 23 октября главы стран ЕС не смогли согласовать предложение использовать замороженные активы РФ, и вопрос отложили до заседания Европейского совета 18−19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер уже потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исковых претензиях западных компаний.

Эксперты считают, что без согласия по использованию замороженных активов финансовая нагрузка на страны ЕС может оказаться колоссальной, а политическое давление на Евросоюз и США увеличится.

Ранее Life.ru писал, что США полностью поддержали идею ЕС использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Американская администрация одобрила шаги Евросоюза и следит за последствиями санкций против «ЛУКойла» и «Роснефти». При этом в США подчеркнули, что у них остаётся множество вариантов для усиления давления на Москву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

