ЕС рискует платить до 5,6 млрд евро в год по кредиту для Украины вместо России

Как уточнило издание, Европейская комиссия предупредила, что без согласованного решения по кредитному пакету для Украины выплата процентов станет регулярной и обязательной для государств ЕС. На саммите в Брюсселе 23 октября главы стран ЕС не смогли согласовать предложение использовать замороженные активы РФ, и вопрос отложили до заседания Европейского совета 18−19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер уже потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исковых претензиях западных компаний.