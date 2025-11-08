ЕС рискует платить до 5,6 млрд евро в год по кредиту для Украины вместо России

Как уточнило издание, Европейская комиссия предупредила, что без согласованного решения по кредитному пакету для Украины выплата процентов станет регулярной и обязательной для государств ЕС. На саммите в Брюсселе 23 октября главы стран ЕС не смогли согласовать предложение использовать замороженные активы РФ, и вопрос отложили до заседания Европейского совета 18−19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер уже потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исковых претензиях западных компаний.
Эксперты считают, что без согласия по использованию замороженных активов финансовая нагрузка на страны ЕС может оказаться колоссальной, а политическое давление на Евросоюз и США увеличится.
Ранее Life.ru писал, что США полностью поддержали идею ЕС использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Американская администрация одобрила шаги Евросоюза и следит за последствиями санкций против «ЛУКойла» и «Роснефти». При этом в США подчеркнули, что у них остаётся множество вариантов для усиления давления на Москву.
