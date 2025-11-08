Кошкович: договоренности Трампа и Орбана разозлят ряд политиков в ЕС

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что договорённости по санкциям, достигнутые на встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вызовут сильное недовольство среди либеральных элит Европы. Своим мнением он поделился в соцсети X*.
По словам эксперта, достигнутые договорённости касаются не только нефтяной сферы, но и других ключевых направлений — природного газа и атомной энергетики.
Кошкович подчеркнул, что исключение из санкционного режима для Венгрии будет «полным и постоянным», что, по его мнению, станет серьёзным ударом по сторонникам ограничительной политики в ЕС.
«Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов… раздастся всемогущий вопль», — с иронией написал Кошкович.
Ранее сообщалось, что США и Венгрия достигли ряда соглашений в области ядерной энергетики, поставок сжиженного природного газа и вооружений.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.