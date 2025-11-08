Ричмонд
Раскрыты подробности энергетической сделки Трампа и Орбана

Исключение поставок российских энергоносителей в Венгрию из-под санкций США рассчитано на год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: Life.ru

Это решение дает Будапешту возможность продолжать импорт нефти и газа из РФ по нефтепроводу «Дружба» и «Турецкому потоку» соответственно.

Ранее в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что отказ от российского топлива станет серьёзной экономической проблемой для страны без выхода к морю с ограниченными портовыми возможностями.

«Я объяснил Трампу последствия для венгерского народа и экономики, если мы перестанем закупать нефть и газ у России», — заявил премьер.

Со своей стороны глава Белого дома отметил, что понимает ситуацию Венгрии и подчеркнул, что многие европейские страны десятилетиями покупают российскую энергию.

«Мы это рассматриваем, потому что для него трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна, но у неё нет моря», — отметил республиканец.

Одновременно с освобождением от санкций Венгрия обязалась закупить сжиженный газ из США на 600 миллионов долларов. Эксперты считают, что этот шаг может стать началом «золотого века» отношений между странами и очередным политическим козырем Орбана перед выборами 2026 года.

Ранее Life.ru писал, что Трамп раскритиковал европейские страны за покупку российской нефти. Американский лидер отметил, что многие партнёры США по НАТО продолжают покупать энергоресурсы у России, несмотря на всю поддержку, которую им оказывают Штаты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

