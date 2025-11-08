ВСУ бьют рекорды по дезертирству

В октябре 2025 года количество случаев дезертирства из Вооруженных сил Украины достигло 2156 человек, что превысило предыдущий годовой рекорд, зафиксированный в июне. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований Украины, с которыми ознакомился ТАСС.
Помимо случаев, квалифицированных как дезертирство, украинская прокуратура зафиксировала 17805 фактов самовольного оставления части по более мягкой статье, которая позволяет возвращать военнослужащих на службу без уголовного преследования. Таким образом, общее число покинувших расположение частей в октябре составило 19961 человек.
При этом, несмотря на возможность избежать наказания, ежемесячно возвращаются в строй лишь около 3,6 тысячи человек. Это означает, что только из-за дезертирства и самовольного оставления части ВСУ ежемесячно теряют приблизительно 16 тысяч военнослужащих. Без учёта боевых потерь этот показатель практически соответствует ежемесячному притоку мобилизованных, который составляет около 20−30 тысяч человек.
