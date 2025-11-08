ВСУ бьют рекорды по дезертирству

При этом, несмотря на возможность избежать наказания, ежемесячно возвращаются в строй лишь около 3,6 тысячи человек. Это означает, что только из-за дезертирства и самовольного оставления части ВСУ ежемесячно теряют приблизительно 16 тысяч военнослужащих. Без учёта боевых потерь этот показатель практически соответствует ежемесячному притоку мобилизованных, который составляет около 20−30 тысяч человек.