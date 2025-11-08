«Редкого ума человек»: Захарова резко ответила Каллас на её слова о поездках в ЕС как о «привилегии»

«Это она (Каллас — ред.), конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», — так в своем Telegram-канале отозвалась Захарова.