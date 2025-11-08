«Редкого ума человек»: Захарова резко ответила Каллас на её слова о поездках в ЕС как о «привилегии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая назвала поездки в Евросоюз «привилегией, а не правом». Этот комментарий прозвучал на фоне введённых ЕС ограничений на выдачу многократных шенгенских виз россиянам.
«Это она (Каллас — ред.), конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», — так в своем Telegram-канале отозвалась Захарова.
Известно, что в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощённый визовый режим с Россией, что повлекло за собой рост консульских сборов и удлинение сроков рассмотрения визовых заявлений.
Напомним, 7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многократных шенгенских виз для россиян. Теперь жителям России придётся подавать заявление на визу при каждом намерении посетить ЕС. По мнению авторов запрета, россияне «несут угрозу для безопасности Евросоюза». На каком основании и в чем заключается эта угроза, в отчете не сказано.
Зато далее приводится опрос, согласно которому якобы 55% европейцев полагают, что ЕС лучше других стран соблюдает права человека и фундаментальные ценности. Очевидно, что права на свободное передвижение и уважение к любой национальности в этот список не включены.
После введения этих ограничений Кая Каллас начала заявлять, что поездки в Евросоюз — это «привилегия, а не право», что вызвало резкую реакцию со стороны российских дипломатов.
Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам, отметив, что европейские страны не забыли, как строить стены, и продолжают добавлять новые элементы в политику конфронтации. Официальный представитель Кремля также допустил, что страны Европы будут и дальше вводить ограничения для россиян.