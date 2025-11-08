Под Харьковом ликвидировали создававшего фейки о РФ чёрного пиарщика Нацгвардии

В силовых структурах также отмечают, что 13-я бригада НГУ, где служил Бондаренко, стала «прибежищем для различного рода известных личностей». Это объясняется её дислокацией в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью. Как пишет ТАСС, ранее силовики уже сообщали, что новый командир этой бригады занимается продажей воинских званий.