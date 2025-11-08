КНР выразила протест Евросоюзу из-за Тайваня

Китайская Народная Республика выразила решительный протест и направила Европейскому союзу официальное представление в связи с участием видных сторонников независимости Тайваня в мероприятии Европейского парламента. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии КНР при ЕС.
Как отмечается в документе, 7 ноября в здании Европарламента присутствовали заместитель главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь и другие известные представители тайваньского сепаратистского движения. Они приняли участие в конференции, где, по утверждению Пекина, продвигали идеи, направленные на «независимость Тайваня».
В китайской дипмиссии подчеркнули, что подобные действия наносят серьезный ущерб ключевым интересам КНР, нарушают принцип «одного Китая» и представляют собой вмешательство во внутренние дела страны.
Пекин заявил, что подобные шаги подрывают политическое доверие между Китаем и Евросоюзом и напомнил, что признание принципа «одного Китая» является обязательным условием для поддержания дипломатических отношений с КНР.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Тайваня в обмен на заключение торговой сделки с Китаем.