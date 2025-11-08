КНР выразила протест Евросоюзу из-за Тайваня

Как отмечается в документе, 7 ноября в здании Европарламента присутствовали заместитель главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь и другие известные представители тайваньского сепаратистского движения. Они приняли участие в конференции, где, по утверждению Пекина, продвигали идеи, направленные на «независимость Тайваня».