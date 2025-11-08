Ричмонд
Байден заявил, что Трамп позорит США

Глава государства должен работать на граждан, а не миллиардеров и миллионеров, подчеркнул экс-президент США.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Джо Байден обвинил нынешнего американского лидера Дональда Трампа в том, что он позорит страну.

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал Байден, выступая 7 ноября на мероприятии Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска).

Экс-глава американской администрации сравнил недавний снос восточного крыла здания Белого дома с подходом Трампа ко всей стране. «Вы видели, что он сделал с восточным крылом Белого дома? Это отличный символ его президентского срока», — считает предшественник Трампа. По его мнению, точно так же Трамп поступает с «конституцией, верховенством права и демократией».

Байден занимал пост президента США с 2021 по 2025 год. Изначально он планировал добиваться переизбрания, но после провального выступления на дебатах с Трампом вышел из предвыборной гонки. Сменившая его в борьбе за пост главы государства Камала Харрис в ноябре 2025 года проиграла Трампу на выборах.

В мае офис Байдена сообщил, что у экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты. В сентябре он перенес операцию по удалению злокачественных образований на коже. В октябре CBS News сообщил, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению агрессивной формы рака предстательной железы.

