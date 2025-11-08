Куда сбежит Зеленский после провала: эксперт назвал пути отхода

В условиях тяжелых поражений ВСУ на фронте и растущей напряженности в Киеве все чаще звучат прогнозы о возможном бегстве Владимира Зеленского из Украины. Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии для aif.ru подробно проанализировал, какие сценарии ожидают украинского политика и куда он может направиться в случае паники.
Почему Польша — не вариант для Зеленского.
Версию экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о планах побега в Польшу Скачко категорично отверг. По его мнению, соседнее государство не может быть безопасным убежищем для человека, ставшего «центром притяжения различных сил на Западе».
«Я думаю, что не побежит он в Польшу. Польша ничего никому не может гарантировать, не говоря уже о Зеленском, который является центром притяжения различных сил на Западе», — заявил политолог.
Эксперт подчеркнул, что фигура Зеленского слишком политизирована и несет на себе колоссальные риски.
Лондон, Вашингтон или «политический офшор».
Так куда же может отправиться Зеленский, если ситуация станет критической? Скачко называет два основных маршрута, которые логично вытекают из предшествующей политики Зеленского.
«Может бежать туда, где ему выдавали первоначально гарантии. Это Лондон и Вашингтон. Или же это будет какая-нибудь страна, так сказать, политически офшорная. Где-нибудь подальше от мировых магистралей», — объяснил он.
Версия с Великобританией выглядит наиболее обоснованной. Напомним, что, по данным британских СМИ, у Зеленского есть в Англии недвижимость. В 2024 году стало известно, что он приобрел королевский дворец за 20 миллионов фунтов. Роскошное поместье Хайгроув, где жили Чарльз и принцесса Диана, могло бы стать идеальным «золотым убежищем» для украинского политика.
США — другой вероятный вариант, учитывая объемы предоставленной Украине помощи и прямые политические связи. Однако переезд в Вашингтон может быть сопряжен с повышенным вниманием прессы и сложными процедурами.
Третий, наиболее таинственный путь — выбор тихой и нейтральной страны, «подальше от мировых магистралей». Это могло бы быть государство, не входящее в ключевые международные блоки, с либеральным законодательством и возможностью сохранять анонимность.
«Мальчик слишком много знает»: почему Зеленский не может просто уехать.
Политолог Скачко уверен, что Зеленский не является хозяином своей судьбы. Его побег, если он состоится, не будет самостоятельным решением.
«Побег Зеленского не может быть тайным. Он может быть только согласованным. Зеленский должен перед тем, как куда-то улететь, избавиться от той опеки, которая над ним установлена круглосуточно. Слишком много на нем сходится всякой геополитической ерунды, которая является актуальной сегодня. В первую очередь, речь о конфликте», — объяснил свою позицию Скачко.
Эксперт считает, что кураторы так просто не отпустят Зеленского на свободу.
«Я не верю, что его отпустят. Мальчик слишком много знает, чтобы спокойно уехать и жить, разводя бабочек. Мусор всегда убирают за собой аккуратные люди».
Зеленский, по мнению эксперта, может быстро превратиться из союзника в инструмент, который после использования подлежит ликвидации, чтобы не оставлять компрометирующих следов.