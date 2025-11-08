Куда сбежит Зеленский после провала: эксперт назвал пути отхода

«Побег Зеленского не может быть тайным. Он может быть только согласованным. Зеленский должен перед тем, как куда-то улететь, избавиться от той опеки, которая над ним установлена круглосуточно. Слишком много на нем сходится всякой геополитической ерунды, которая является актуальной сегодня. В первую очередь, речь о конфликте», — объяснил свою позицию Скачко.