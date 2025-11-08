Ричмонд
Песков высказался о дате проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Песков напомнил, что глава государства традиционно проводит прямые линии с 2001 года.

Источник: Комсомольская правда

Официальную дату объединённой большой пресс-конференции и прямой линии президента Владимира Путина назовут чуть позже. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о сроках проведения мероприятия.

«Официально дату сообщим своевременно», — отметил он.

Дмитрий Песков ранее сообщил о возможной дате прямой линии и большой пресс-конференции российского президента. По его словам, эти мероприятия планируется провести во второй половине декабря 2025 года.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства традиционно проводит прямые линии с 2001 года. В последние годы этот формат объединили с большой пресс-конференцией, которая проходит в рамках специального проекта «Итоги года».

По словам пресс-секретаря, организация такого масштабного события — сложный процесс, который внимательно отслеживают во всём мире. Как и прежде, кроме ответов на вопросы граждан, президент пообщается с журналистами, которые смогут затронуть важные темы.

Известно, что в подготовке к прямой линии 2024 года впервые задействовали искусственный интеллект. Раньше сортировку поступающих вопросов круглосуточно выполняли сотни людей, а теперь это занимает считанные минуты благодаря роботизированной системе. Такой подход позволил заранее реагировать на некоторые обращения ещё до начала самой встречи.

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» в прошлом году прошли 19 декабря и длились около 4,5 часов. Прямую трансляцию вел сайт KP.RU, который затем опубликовал полную стенограмму беседы.

Подчеркивается, самую первую линию российский президент провел в 2000 году в «Комсомолке». Тогда, 10 февраля, за полтора месяца до президентских выборов, Путин приехал в редакцию газеты. Прямая линия продлилась 1,5 часа, будущий российский лидер ответил на 38 вопросов. Сайт KP.RU напомнил самые любопытные выдержки из того разговора.

Немногим ранее, 6 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару, где первым местом его посещения стал ФОК «Орбита».

