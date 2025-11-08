Песков высказался о дате проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Известно, что в подготовке к прямой линии 2024 года впервые задействовали искусственный интеллект. Раньше сортировку поступающих вопросов круглосуточно выполняли сотни людей, а теперь это занимает считанные минуты благодаря роботизированной системе. Такой подход позволил заранее реагировать на некоторые обращения ещё до начала самой встречи.