В Германии произошел раскол из-за России

По мнению издания, одной из причин такой позиции является то, что многие восточные немцы чувствуют себя «проигравшими» в процессе объединения Германии, поскольку их ожидания улучшения жизни не оправдались. Это разочарование, в свою очередь, способствовало возрождению симпатий к Москве.