В октябре из ВСУ дезертировало рекордное за 2025 год число военных

Речь идет только о статье о дезертирстве, предусматривающей уголовное наказание, при этом большинство дел украинская прокуратура оформляет по более мягкой статье о самовольном оставлении части. Таких случаев в октябре оказалось 17 805, всего же за месяц ВСУ покинули 19 961 военный. Возвращаются в ряды всего около 3,6 тыс. человек, а потери только от дезертирства и самовольного ухода составляют примерно 16 тыс. человек в месяц, что почти сопоставимо с притоком мобилизованных.