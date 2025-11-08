В октябре из ВСУ дезертировало рекордное за 2025 год число военных

Речь идет только о статье о дезертирстве, предусматривающей уголовное наказание, при этом большинство дел украинская прокуратура оформляет по более мягкой статье о самовольном оставлении части. Таких случаев в октябре оказалось 17 805, всего же за месяц ВСУ покинули 19 961 военный. Возвращаются в ряды всего около 3,6 тыс. человек, а потери только от дезертирства и самовольного ухода составляют примерно 16 тыс. человек в месяц, что почти сопоставимо с притоком мобилизованных.
Ранее Life.ru писал, что к августу 2025 года потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек. В том числе число дезертиров может достигать 400 тысяч, что связывают с высокой смертностью среди срочников, которых отправляли на фронт после всего двух дней обучения. Нехватка личного состава и высокая интенсивность боевых действий усугубляют ситуацию на линии фронта для ВСУ.
