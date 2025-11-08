Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В октябре из ВСУ дезертировало рекордное за 2025 год число военных

В октябре 2025 года количество дезертиров из ВСУ достигло рекордной отметки в 2 156 человек, отчиталось Государственное бюро расследований Украины. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в июне — 2 111 случаев, передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

Речь идет только о статье о дезертирстве, предусматривающей уголовное наказание, при этом большинство дел украинская прокуратура оформляет по более мягкой статье о самовольном оставлении части. Таких случаев в октябре оказалось 17 805, всего же за месяц ВСУ покинули 19 961 военный. Возвращаются в ряды всего около 3,6 тыс. человек, а потери только от дезертирства и самовольного ухода составляют примерно 16 тыс. человек в месяц, что почти сопоставимо с притоком мобилизованных.

Ранее Life.ru писал, что к августу 2025 года потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек. В том числе число дезертиров может достигать 400 тысяч, что связывают с высокой смертностью среди срочников, которых отправляли на фронт после всего двух дней обучения. Нехватка личного состава и высокая интенсивность боевых действий усугубляют ситуацию на линии фронта для ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.