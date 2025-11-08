Окружённые в Димитрове солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Он отметил, что уже появились сообщения о первых случаях сдачи в плен со стороны украинских солдат.
«В ближайшее время тех, кто пожелает сложить оружие, будет намного больше. По сути, сейчас украинские боевики еще используют те резервы, которые у них были», — цитирует комментарий эксперта ТАСС.
В следующую неделю у них не останется ни провианта, ни боеприпасов. Поэтому им придется выбирать между жизнью и смертью.
Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы вытеснили противника с основной территории Волчанска в Харьковской области. Вооруженные силы Украины контролируют лишь 10% города. На данный момент мирные жители покинули Волчанск.
