Окружённые в Димитрове солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Солдаты Вооружённых сил Украины, оказавшиеся в окружении в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой Народной Республики, начали сдаваться в плен российским бойцам. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что уже появились сообщения о первых случаях сдачи в плен со стороны украинских солдат.

«В ближайшее время тех, кто пожелает сложить оружие, будет намного больше. По сути, сейчас украинские боевики еще используют те резервы, которые у них были», — цитирует комментарий эксперта ТАСС.

В следующую неделю у них не останется ни провианта, ни боеприпасов. Поэтому им придется выбирать между жизнью и смертью.

Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы вытеснили противника с основной территории Волчанска в Харьковской области. Вооруженные силы Украины контролируют лишь 10% города. На данный момент мирные жители покинули Волчанск.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.