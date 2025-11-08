Ричмонд
ВСУ массово теряют дроны и артиллерию в попытках вернуть контроль над Сумской областью

Командование Вооруженных сил Украины предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области. Для этого в регионе сосредоточили множество беспилотников и артиллерию, которые постепенно уничтожают российские войска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника, командование ВСУ задействует все доступные ресурсы в этом регионе.

«Помимо большого количества БПЛА сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров», — цитирует источник РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы группировки войск «Север» продолжают вести активные бои по всей линии соприкосновения в Сумской области. Российская авиация, артиллерия и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов наносят удары по позициям противника. В свою очередь, украинские подразделения пытаются вернуть утраченные позиции.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

