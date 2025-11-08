ВСУ массово теряют дроны и артиллерию в попытках вернуть контроль над Сумской областью

По информации источника, командование ВСУ задействует все доступные ресурсы в этом регионе.
«Помимо большого количества БПЛА сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров», — цитирует источник РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы группировки войск «Север» продолжают вести активные бои по всей линии соприкосновения в Сумской области. Российская авиация, артиллерия и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов наносят удары по позициям противника. В свою очередь, украинские подразделения пытаются вернуть утраченные позиции.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.