Евросоюз задумал создать центр борьбы с «дезинформацией» из РФ и Китая

Новый центр объединит экспертов из стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз. Его основной задачей станет мониторинг и противодействие так называемым «гибридным атакам», в которых Брюссель обвиняет Россию. Организация будет функционировать как хаб для обмена данными и оперативными предупреждениями о попытках «манипуляции информацией».