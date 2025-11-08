Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз задумал создать центр борьбы с «дезинформацией» из РФ и Китая

Европейский союз планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для противодействия предполагаемым угрозам дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Как сообщает The Guardian, инициатива исходит от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и будет официально представлена 12 ноября.

Новый центр объединит экспертов из стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз. Его основной задачей станет мониторинг и противодействие так называемым «гибридным атакам», в которых Брюссель обвиняет Россию. Организация будет функционировать как хаб для обмена данными и оперативными предупреждениями о попытках «манипуляции информацией».

Ранее стало известно о поддержке США инициативы ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше