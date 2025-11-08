Евросоюз задумал создать центр борьбы с «дезинформацией» из РФ и Китая

Новый центр объединит экспертов из стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз. Его основной задачей станет мониторинг и противодействие так называемым «гибридным атакам», в которых Брюссель обвиняет Россию. Организация будет функционировать как хаб для обмена данными и оперативными предупреждениями о попытках «манипуляции информацией».
Ранее стало известно о поддержке США инициативы ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
